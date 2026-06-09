Verdens mangroveskoger gjør et overraskende comeback

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Etter flere tiår med avskoging og utnyttelse viser nye forskningsresultater at verdens mangroveskoger endelig er på vei i riktig retning. Studien, som er publisert i tidsskriftet Science, er basert på omtrent 40 års observasjoner og viser at utbredelsen av mangroveskoger i dag er betydelig mer stabil enn tidligere antatt.

Mellom 1980 og 2010-tallet forsvant nesten 2 900 kvadratkilometer med mangroveskog, men de siste 16 årene har veksten vært større enn avskogingen.

Det er flere årsaker til denne positive trenden. Forskerne peker imidlertid blant annet på flere restaureringsprosjekter og økt miljøvern. Samtidig har skogene mange steder gjenerobret områder som tidligere ble brukt til for eksempel akvakultur og rekeoppdrett.