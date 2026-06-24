Verdens raskeste superdatamaskin er nok en gang kinesisk

HQ

Kina har tatt tittelen som verdens raskeste superdatamaskin for første gang siden 2017, ifølge Engadget.

Kinas LineShine fra National Supercomputer Center oppnådde en ytelse på 2,198 eksaflops og slo dermed den forrige mesteren El Capitan (1,809 eksaflops), som befinner seg ved Lawrence Livermore National Laboratory i USA. Kinas LineShine er den første superdatamaskinen som har overskredet to eksaflops i «vedvarende ytelse med dobbel presisjon ved bruk av kun CPU-er».

Kinas nye maskin nådde toppen fordi den ikke er avhengig av GPU-er slik som andre ledende modeller. I stedet er den designet rundt en spesialtilpasset prosessor med 304 kjerner, med 13,79 millioner kjerner som kjører på 1,55 GHz og er koblet sammen via et proprietært nettverk. Den bruker rundt 42,2 megawatt strøm, noe som gir en effektivitet på 52,07 gigaflops per watt.

Denne nye topprangeringen omfatter fem systemer som har passert eksaskala-grensen: 1 i Kina, 3 i USA og 1 i Tyskland.