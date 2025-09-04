Verdens største isfjell bryter sammen etter flere tiår på drift i Antarktis og Sør-Atlanteren

HQ

Forskere rapporterer at det kolossale isfjellet A23a i Antarktis, som lenge har vært ansett som verdens største isfjell, er i ferd med å brytes opp i flere store deler, ifølge CNN, og for å bevise det har CNN også lagt ut en bildeserie som du kan se nedenfor.

Etter å ha ligget på bakken i Weddellhavet i flere tiår, har isfjellet de siste årene begynt å drive, og store deler av det har løsnet etter hvert som det har beveget seg mot farvannene nord for Antarktis, og satellitt- og flyobservasjoner viser at fragmenter nå driver nær Sør-Georgia.

Havstrømmer og sesongoppvarming forventes å akselerere oppløsningen, slik at det bare blir mindre, usporbare biter igjen. Eksperter påpeker at selv om kalving av isfjell er naturlig, påvirker klimadrevne endringer i økende grad tempoet og omfanget av disse hendelsene.