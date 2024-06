Verdens styggeste hund er kåret

HQ

For eieren er alle hunder vakre, ikke sant? Vel, egentlig ikke, for vi kan alle forstå når et dyr er rett og slett stygt. Det betyr ikke at vi elsker dem mindre, men de forstår ikke språket vårt, så hvorfor være noe annet enn ærlige?

Hvert år arrangeres det en konkurranse om verdens styggeste hund i USA, der man kan vinne en pengepremie på 5000 dollar for å vise frem verdens styggeste hund. I år var det den lille pelsdotten Wild Thang som gikk av med seieren etter en tøff kamp.

Wild Thang fikk valpesyke da han var valp, noe som førte til at tennene ikke vokste ut i det hele tatt og at høyrebeinet hans padlet konstant. Han har sine problemer, men eieren hevder at han er en glad og stygg fyr.

