Verdenscupen i e-sport: De fire siste på Teamfight Tactics er klare

Ukens første store finale på Esports World Cup vil skje i dag, når en Teamfight Tactics -seier blir kronet. Sluttspillet har allerede startet, og fire lag er allerede eliminert, mens de fire gjenværende lagene går videre til semifinalene og kjemper om heder og ære.

Når dette er sagt, er resultatene og elimineringene i kvartfinalene som følger :



T1 slo ut Citadel Gaming i en 2-0-kamp



Virtus.pro eliminerte Wolves Esports i et 2-0 sett



Weibo Gaming sendte EVOS hjem etter en 2-0-serie



AEGIS avsluttet Flash Wolves-turneringen i en 2-0-kamp



Dette betyr at semifinalene er arrangert som sådan (med dette som et eliminasjonsformat, noe som betyr at vinneren går videre til finalen og taperen drar til flyplassen) :



T1 vs. Virtus.pro



Weibo Gaming vs. AEGIS



Alle de tre finalekampene finner sted senere i dag, noe som betyr at vi om noen timer vet hvem som har løftet trofeet og hvem som stikker av med størstedelen av premiepotten på 500 000 dollar.