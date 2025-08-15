esports
Teamfight Tactics
Verdenscupen i e-sport: De fire siste på Teamfight Tactics er klare
En vinner vil bli kronet i dag.
HQ
Ukens første store finale på Esports World Cup vil skje i dag, når en Teamfight Tactics -seier blir kronet. Sluttspillet har allerede startet, og fire lag er allerede eliminert, mens de fire gjenværende lagene går videre til semifinalene og kjemper om heder og ære.
Når dette er sagt, er resultatene og elimineringene i kvartfinalene som følger :
- T1 slo ut Citadel Gaming i en 2-0-kamp
- Virtus.pro eliminerte Wolves Esports i et 2-0 sett
- Weibo Gaming sendte EVOS hjem etter en 2-0-serie
- AEGIS avsluttet Flash Wolves-turneringen i en 2-0-kamp
Dette betyr at semifinalene er arrangert som sådan (med dette som et eliminasjonsformat, noe som betyr at vinneren går videre til finalen og taperen drar til flyplassen) :
- T1 vs. Virtus.pro
- Weibo Gaming vs. AEGIS
Alle de tre finalekampene finner sted senere i dag, noe som betyr at vi om noen timer vet hvem som har løftet trofeet og hvem som stikker av med størstedelen av premiepotten på 500 000 dollar.