Verdenscupen i e-sport: Her er de bekreftede lagene for Rocket League -turneringen
15 (på en måte, 16) lag har blitt låst til arrangementet, med den siste plassen som går til en Last Chance Qualifier-tropp.
Om en måned starter Esports World Cup i Paris, Frankrike, og mange av de største navnene og organisasjonene fra esportsverdenen reiser til den franske hovedstaden for å konkurrere i en av over 20 turneringer der totalt 75 millioner dollar står på linjen.
Et slikt spill som blir omtalt er Rocket League, med dette spillet som skal vises i senere stadier av det bredere EWC, med handling planlagt mellom 12. og 16. august. Med dette arrangementet fortsatt en liten stund unna, har de bekreftede lagene (eller i det minste de fleste av dem) nå blitt navngitt, med 14 tropper fastlåst, to som skal møte hverandre i en tiebreaker, og en siste plass som skal deles ut til vinneren av en innkommende Last Chance Qualifier-turnering.
Når det gjelder de bekreftede lagene, vet vi med sikkerhet at disse 14 vil være til stede.
- Karmine Corp
- Gentle Mates
- Team Vitality
- Ninjas in Pyjamas
- NRG
- Shopify Rebellion
- Spacestation Gaming
- MiBR
- Furia
- Twisted Minds
- Team Falcons
- R8 Esports
- Five Fears
- TSM
En av de gjenværende stedene vil gå til enten PWR eller Wildcard, ettersom de to lagene vil konkurrere i en tiebreaker på grunn av at de for øyeblikket har de samme poengene i RLCS Oceania-rangeringene. Det er uklart når denne kampen vil bli spilt.
På samme måte vil den siste plassen bli gitt til vinneren av Last Chance Qualifier, som skal spilles i dagene før mellom 8. og 10. august. Lagene som deltar i denne delen av spillet er ennå ikke bestemt.
Ser du frem til Esports World Cup?