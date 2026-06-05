Verdenscupen i e-sport: Her er de bekreftede lagene for Rocket League -turneringen

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Om en måned starter Esports World Cup i Paris, Frankrike, og mange av de største navnene og organisasjonene fra esportsverdenen reiser til den franske hovedstaden for å konkurrere i en av over 20 turneringer der totalt 75 millioner dollar står på linjen.

Et slikt spill som blir omtalt er Rocket League, med dette spillet som skal vises i senere stadier av det bredere EWC, med handling planlagt mellom 12. og 16. august. Med dette arrangementet fortsatt en liten stund unna, har de bekreftede lagene (eller i det minste de fleste av dem) nå blitt navngitt, med 14 tropper fastlåst, to som skal møte hverandre i en tiebreaker, og en siste plass som skal deles ut til vinneren av en innkommende Last Chance Qualifier-turnering.

Når det gjelder de bekreftede lagene, vet vi med sikkerhet at disse 14 vil være til stede.



Karmine Corp



Gentle Mates



Team Vitality



Ninjas in Pyjamas



NRG



Shopify Rebellion



Spacestation Gaming



MiBR



Furia



Twisted Minds



Team Falcons



R8 Esports



Five Fears



TSM



En av de gjenværende stedene vil gå til enten PWR eller Wildcard, ettersom de to lagene vil konkurrere i en tiebreaker på grunn av at de for øyeblikket har de samme poengene i RLCS Oceania-rangeringene. Det er uklart når denne kampen vil bli spilt.

På samme måte vil den siste plassen bli gitt til vinneren av Last Chance Qualifier, som skal spilles i dagene før mellom 8. og 10. august. Lagene som deltar i denne delen av spillet er ennå ikke bestemt.

Ser du frem til Esports World Cup?