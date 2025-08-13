Gamereactor

Verdenscupen i e-sport: Her er gruppene for turneringen Rocket League

Det starter i morgen og avsluttes så snart som 17. august.

Det er snart tid for Rocket League -arrangementet på Esports World Cup, med denne turneringen som starter i morgen, 13. august, og løper helt til 17. august, når en seierherre vil bli bestemt.

Med dette som kommer opp og med $ 1 million på linjen, lurer du kanskje på hvordan de forskjellige gruppene er ordnet. Du kan se denne informasjonen nedenfor, pluss hvordan hvert lag er seedet for sin første kamp, med det ekstra forbeholdet at bare to lag vil gå videre fra hver gruppe og slå en billett til den kommende Playoffs -braketten.

Gruppe A:


  • NRG vs. FUT Esports

  • Karmine Corp vs. Virtus.pro

Gruppe B:


  • Dignitas vs. Wildcard

  • Team Secret mot Gen.G Mobil1 Racing

Gruppe C


  • Team Falcons vs. Geekay Esports

  • Furia mot The Ultimates

Gruppe D:


  • Team Vitality vs. Spacestation

  • Twisted Minds vs. TSM

Hvem tror du vil komme ut på toppen i dette arrangementet?

Rocket League

