Verdenscupen i e-sport: Her er gruppene for turneringen Rocket League

HQ

Det er snart tid for Rocket League -arrangementet på Esports World Cup, med denne turneringen som starter i morgen, 13. august, og løper helt til 17. august, når en seierherre vil bli bestemt.

Med dette som kommer opp og med $ 1 million på linjen, lurer du kanskje på hvordan de forskjellige gruppene er ordnet. Du kan se denne informasjonen nedenfor, pluss hvordan hvert lag er seedet for sin første kamp, med det ekstra forbeholdet at bare to lag vil gå videre fra hver gruppe og slå en billett til den kommende Playoffs -braketten.

Gruppe A:



NRG vs. FUT Esports



Karmine Corp vs. Virtus.pro



Gruppe B:



Dignitas vs. Wildcard



Team Secret mot Gen.G Mobil1 Racing



Gruppe C



Team Falcons vs. Geekay Esports



Furia mot The Ultimates



Gruppe D:



Team Vitality vs. Spacestation



Twisted Minds vs. TSM



Hvem tror du vil komme ut på toppen i dette arrangementet?