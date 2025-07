Verdenscupen i e-sport: Her er gruppene til den store sjakkturneringen

HQ

Selv om det egentlig ikke er en esport, har sjakk blitt utrolig populært blant spillere, så mye at Esports World Cup bestemte seg for å ha et stort sjakkarrangement på årets festival.

Det har teknisk sett allerede begynt, ettersom Road to EWC -kvalifiseringen ble avsluttet i forrige uke, noe som betyr at vi nå kjenner de 16 konkurrentene som vil kjempe om å kreve sin del av premiepotten på 1.5 millioner dollar. For dette formål har gruppene til og med blitt arrangert, noe som betyr at vi også kjenner de første match-ups.

Det er verdt å huske på at hver gruppe vil tilby et dobbelt eliminasjonsformat, der hver konkurrent har lov til å tape en kamp, til de når sluttspillet med åtte personer der det er enkelt eliminering og ingen andre sjanser.

Gruppe A:



Andrey Esipenko mot Ian Nepomniachtchi



Vladislav Artemiev mot Levon Aronian



Gruppe B:



Anish Giri mot Maxime Vachier-Lagrave



Nihal Sarin mot Arjun Erigaisi



Gruppe C:



Javokhir Sindarov mot Hikaru Nakamura



Alireza Firouzja mot Wei Yi



Gruppe D:



Nodirbek Abdusattorov mot Magnus Carlsen



Jan-Krzysztof Duda mot Fabiano Caruna



Hvem tror du kommer til å gå seirende ut av dette arrangementet?