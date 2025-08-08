Verdenscupen i e-sport: Her er resultatene fra gruppespillet i Call of Duty: Warzone

Arrangementet Call of Duty: Warzone på Esports World Cup er godt i gang. Gruppespillet er allerede avsluttet, noe som betyr at de syv beste lagene allerede har sikret seg billett til finalen, mens de resterende 14 lagene havner i en siste sjanse-gruppe hvor kun syv går videre, mens de syv andre blir eliminert fra turneringen.
Med dette i bakhodet er de syv kvalifiserte lagene som følger :
De 14 lagene i siste sjanse-fasen på den annen side (som spilles i dag) er :
Hvem tror du kommer til å vinne finalen lørdag 9. august?