Call of Duty: Warzone 2

Verdenscupen i e-sport: Her er resultatene fra gruppespillet i Call of Duty: Warzone

14 lag kjemper nå for å overleve, mens syv tålmodig venter i finalen.

Arrangementet Call of Duty: Warzone på Esports World Cup er godt i gang. Gruppespillet er allerede avsluttet, noe som betyr at de syv beste lagene allerede har sikret seg billett til finalen, mens de resterende 14 lagene havner i en siste sjanse-gruppe hvor kun syv går videre, mens de syv andre blir eliminert fra turneringen.

Med dette i bakhodet er de syv kvalifiserte lagene som følger :


  • 100 tyver

  • NOVO Esports

  • ROC Esports

  • Team Falcons

  • Team Vision

  • Twisted Minds

  • Virtus.pro

De 14 lagene i siste sjanse-fasen på den annen side (som spilles i dag) er :


  • 100 Thieves

  • 9z Team

  • AG.AL

  • EVOS

  • FaZe Clan

  • FiveFears

  • Fnatic

  • Gamax Esports

  • Gentle Mates

  • Inner Circle

  • KOI

  • Leviatan

  • Victory Kills All

  • XO Esports

Hvem tror du kommer til å vinne finalen lørdag 9. august?

