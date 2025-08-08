Verdenscupen i e-sport: Her er resultatene fra gruppespillet i Call of Duty: Warzone

HQ

Arrangementet Call of Duty: Warzone på Esports World Cup er godt i gang. Gruppespillet er allerede avsluttet, noe som betyr at de syv beste lagene allerede har sikret seg billett til finalen, mens de resterende 14 lagene havner i en siste sjanse-gruppe hvor kun syv går videre, mens de syv andre blir eliminert fra turneringen.

Med dette i bakhodet er de syv kvalifiserte lagene som følger :



100 tyver



NOVO Esports



ROC Esports



Team Falcons



Team Vision



Twisted Minds



Virtus.pro



De 14 lagene i siste sjanse-fasen på den annen side (som spilles i dag) er :



100 Thieves



9z Team



AG.AL



EVOS



FaZe Clan



FiveFears



Fnatic



Gamax Esports



Gentle Mates



Inner Circle



KOI



Leviatan



Victory Kills All



XO Esports



Hvem tror du kommer til å vinne finalen lørdag 9. august?