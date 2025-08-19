Verdenscupen i e-sport: Weibo Gaming kronet Teamfight Tactics mester

HQ

Den siste helgen var den nest siste helgen på Esports World Cup, og for å markere den anledningen var det en liste over finaler som ble avholdt og vertskap. Et slikt eksempel var Teamfight Tactics -arrangementet som så en mester kronet ut av de 16 deltakende troppene.

Etter en kaotisk og krevende sluttspillbrakett endte laget som kom ut på toppen med å være kineserne Weibo Gaming, som slo ut både EVOS og AEGIS på vei til den store finalen der de møtte Virtus.pro og til slutt vant serien på en 3-1 måte.

Dette resultatet førte til at Weibo Gaming kunne løfte trofeet og reise hjem med 150 000 dollar i premiepenger, i tillegg til 1 000 Club Points som organisasjonen kan bruke på Club Championship, der den for øyeblikket ligger på åttendeplass.