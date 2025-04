Verdensmester i dart Luke Littler buet ut i Liverpool

HQ

Luke Littler, den 18 år gamle verdensmesteren i dart og en sensasjon i sporten. Etter 12 kvelder leder han Premier League-tabellen i dart, med et generøst forsprang på nummer to, Luke Humphries. På torsdag ble han imidlertid beseiret Michael van Gerwen, syv ganger Premier League-vinner, i et spennende comeback.

Littler startet med å vinne 4-0. Den 35 år gamle nederlenderen snudde imidlertid kampen, da tenåringen bommet på en pil på bullseye som ville ha gitt 5-0, noe som ga rom for Van Gerwen til å øke til 4-3 og til slutt vinne 6-5.

Littler ble også buet ut av publikum ... men ikke akkurat for sin prestasjon, men for å være Manchester United-fan. Som rapportert av BBC, skrev han på sine sosiale medier "bring on the boos Liverpool". Til tross for nederlaget er Littler så godt som sikret sluttspillplass i ettersommeren, som starter 29. mai, mens Van Gerwen, som ble nummer fem (av åtte, bare de fire beste går til sluttspill), rykker opp.