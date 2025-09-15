Verdensmesterne Tyskland ble også kronet i EuroBasket, den første tittelen siden 1993

HQ

EuroBasket-finalen bød på spenning og comebacks, der Tyrkia overkjørte Tyskland i første halvdel av kampen, men ledelsen skiftet 15 ganger, og kampen endte uavgjort ved 11 anledninger. Tyrkia kjempet hardt for det som ville ha vært deres første EuroBasket noensinne, etter deres eneste finale i 2001.

Tyskland fortsatte imidlertid sin dominans etter å ha vunnet VM i 2023, og tok dermed sitt andre EuroBasket 30 år etter sine første titler. Kampen endte 88-83, og Isaac Bonga ble kåret til kampens spiller med 20 poeng og 5 returer, mens Dennis Schroder ble kåret til turneringens MVP med 16 poeng og 12 assists.

Schroer og Franz Wagner fra Tyskland var blant de fem beste i turneringen, sammen med Alperen Sengun fra Tyrkia, Luka Doncic fra Slovenia, som gjorde 39 poeng til tross for kvartfinaletapet mot Tyskland, og Giannis Antetokounmpo fra Hellas, som gjorde slutt på Finlands drøm om sølvtøy i en 92-89-kamp i tredje finale.