Verdensmesterskapet i håndball 2025: Datoer, grupper, finale og alt du trenger å vite

Danmark har sjansen til å skrive historie i løpet av de neste to ukene. De har allerede blitt den første nasjonen som har vunnet tre håndball-VM for menn på rad, i 2019, 2021 og 2023. Det er flere seire på rad enn noen andre, og de er fortsatt favoritter til å ta et nytt gull i finalen 2. februar 2025 på Baerum i Oslo.

Det internasjonale håndballforbundet (IHF) arrangerer denne halvårlige konkurransen fra 14. januar til 2. februar, med tre vertsland: Kroatia, Danmark og Norge. 32 nasjoner, fordelt på åtte grupper, vil konkurrere:

Verdensmesterskapet i håndball for menn 2025 Grupper

Gruppe A



Tyskland



Tsjekkia



Polen



Sveits



Gruppe B



Danmark



Italia



Algerie



Tunisia



Gruppe C



Frankrike



Østerrike



Qatar



Kuwait



Gruppe D



Ungarn



Nederland



Nord-Makedonia



Guinea



Gruppe E



Norge



Portugal



Brasil



USA



Gruppe F



Sverige



Spania



Japan



Chile



Gruppe G



Slovenia



Island



Cuba



Cabo Verde



Gruppe H



Egypt



Kroatia



Argentina



Bahrain



Gruppespillet spilles fra i dag til 20. januar. De regjerende mesterne Danmark (også gullmedaljevinnere i Paris 2024) debuterer i dag, 14. januar, kl. 20:30 CET mot Algerie.

Frankrike, det mestvinnende laget i turneringens historie (6 titler), debuterer også i dag, kl. 18:00 CET, mot Qatar. Sverige, som har vunnet turneringen fire ganger, debuterer 16. januar mot Japan, og møter Spania 20. januar.

De tre beste klubblagene går videre til neste fase, mens de fjerde lagene i hver gruppe spiller President's Cup. Finalen i håndball-VM 2025 spilles søndag 2. februar kl. 18:00 norsk tid.