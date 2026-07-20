Verdensrekorder slått av Spania i VM, blant annet den lengste serien uten tap

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Spania vant ikke bare VM: de slo flere rekorder underveis, og avsluttet med en dominerende finale mot Argentina der de fullstendig overmannet 2022-mestrene. Faktisk var 1–0-seieren i finalen, med mål av Ferran Torres, den 38. kampen på rad uten tap for det spanske landslaget, noe som satte en ny rekord i internasjonal herrefotball og overgikk rekorden satt av Italia mellom 2018 og 2021.

Sist Spania tapte en offisiell fotballkamp (inkludert vennskapskamper) var et 1–0-tap mot Colombia i en vennskapskamp 26. mars 2024 i London. Siden den gang har de vunnet 29 ganger og kun spilt uavgjort 9 ganger, og i løpet av denne perioden vant de UEFA Euro 2024 og nå VM. Denne rekken inkluderer tapet mot Portugal i Nations League i fjor, som ikke regnes som et tap i statistikken, da kampen endte uavgjort og ble avgjort på straffesparkkonkurranse.

Faktisk vant Spania, etter den første 0–0-uavgjorte kampen mot Kapp Verde, alle kamper uten å måtte ty til straffesparkkonkurranse: syv seire på rad på veien mot finalen er flest av alle lag etter Brasil, som vant 11 kamper på rad mellom 2002, da de vant sin siste tittel, og 2006.

Guinness World Records har opplyst om andre offisielle rekorder som Spania har slått, blant annet flest kamper uten å slippe inn mål i et VM, syv, og færrest innslupne mål: bare ett som Unai Simón ikke klarte å redde, i en 2–1-seier mot Belgia.

Samtidig har Luis de la Fuente også blitt den eldste treneren som har vunnet et VM, 65 år gammel. Og selv om det ikke er en offisiell rekord, er det verdt å merke seg at Ferran Torres ble den femte innbytteren noensinne som har scoret i en VM-finale.