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Det finnes spill som forteller deg nøyaktig hvor du skal gå, hva du skal gjøre og hvorfor. Verho: Curse of Faces tar den motsatte tilnærmingen. Her blir du kastet inn i et forhekset kongerike hvor svarene er få, mysteriene er mange og nysgjerrigheten blir ditt viktigste verktøy. Etter mine første timer i Yariv var én ting klart: Jeg ville se hva som lå skjult rundt neste hjørne. Premisset er like enkelt som det er fascinerende. Å møte andres blikk betyr en sikker død. Menneskehetens siste håp ligger derfor i mystiske masker som både beskytter den som bærer dem og former deres identitet. Det er en unik idé som raskt vekket min interesse.

Det store utvalget av masker gjør at spillerne gjerne vil prøve ut flere forskjellige klasser.

Et kongerike som for lengst har gitt opp

Det første som slo meg, var følelsen av isolasjon. Yariv føles ikke bare forlatt; det føles som et kongerike som for lengst har akseptert sin skjebne. Jeg tenkte tilbake på Hollow Knight. Akkurat som i Hollow Knight møter du overraskende få sjeler underveis. De få NPC-ene som er igjen, føles mer som ensomme overlevende enn innbyggere i et levende samfunn. Verden forteller sin historie gjennom ruiner, forlatte bygninger og omgivelser, snarere enn gjennom lange dialoger. Jeg fikk den samme følelsen som da jeg først vandret gjennom Hallownest; et sted hvor storheten for lengst har falmet, men hvor ekkoene fortsatt henger i luften.

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Den visuelle stilen er et kjærlighetsbrev til slutten av 90-tallet. De kantete modellene, de pikselerte teksturene og den karakteristiske tåken minner om den første PlayStation-generasjonen og Nintendo 64. Nostalgi brukes imidlertid aldri som en krykke. I stedet forsterker den den uhyggelige atmosfæren og gjør verden enda mer særegen.

Nei, spillet utspiller seg ikke i en østerriksk kjeller

Dialogen minner om det første Diablo. Nesten alle karakterene snakker med en skjebnesvanger alvor som forsterker følelsen av håpløshet. Det er tydelig at Verho har hentet elementer fra ulike spill innenfor eventyrsjangeren og blandet dem sammen for å skape noe helt eget. Atmosfæremusikken gjør resten. Den ligger diskret i bakgrunnen og forsterker følelsen av ensomhet uten noensinne å ta overhånd.

Et moderne kjærlighetsbrev til King’s Field

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Verho prøver aldri å skjule sine old-school-røtter. Tvert imot. Til tider føles utforskningen som et moderne kjærlighetsbrev til King’s Field. Det finnes ikke noe kart, ingen veipunkter og ingen hjelpemidler som leder deg til neste destinasjon. Spillet er avhengig av at du observerer omgivelsene, husker rutene og finner veien på egen hånd. Personlig setter jeg pris på den filosofien. Når en snarvei åpner seg eller du besøker et tidligere område på nytt, føles det som min egen oppdagelse, ikke noe spillet bare har gitt meg.

Maskene kommer med bart; dette er et krav i Verho.

I stedet for tradisjonelle klasser bygger spillet systemet sitt rundt masker. Hver maske endrer spillestilen din og oppmuntrer til eksperimentering. Jeg ble raskt hekta på riddermasken. Tohåndsvåpen, brutale slag og en spillestil der rå kraft alltid går foran finesse, passet meg perfekt.

En verden som lokker

Det som fikk meg til å fortsette å spille, var historien. Verho avslører aldri hele sannheten, men lar spilleren sette den sammen selv. Hvert nytt område reiser flere spørsmål enn det gir svar på, og det er en konstant følelse av at noe større ligger foran deg. Den nysgjerrigheten driver spillet fremover langt mer enn selve kampene. Dessverre blir spillets svakheter også tydeligere jo lenger eventyret varer.

Treffregistreringen føles til tider upålitelig. Ved flere anledninger opplevde jeg at fiender traff meg selv om jeg trodde jeg var utenfor rekkevidden deres. Samtidig er det situasjoner der mine egne angrep føles vanskelige å forutsi, særlig mot mindre fiender som flaggermus. Resultatet er at noen kamper føles frustrerende av feil grunner.

Armbrøstet er et formidabelt våpen i Verho, der nærkamp ikke er nok.

Plattformseksjonene kunne også ha vært litt mer presise. Jeg falt av avsatser ved flere anledninger da jeg var overbevist om at hoppet ville være langt nok. Problemene er ikke katastrofale, men de oppstår ofte nok til å forstyrre spillets flyt. Jeg savner også å ha en loggbok. I et spill der historien spiller en så stor rolle, hadde det vært fint å kunne lese tidligere dialoger eller viktige ledetråder på nytt.

Hvis du tar en pause i et par dager, er det fare for at viktige detaljer glipper ut av hodet, og det føles som en unødvendig begrensning. Teknisk sett er det imidlertid svært lite å klage på. På PlayStation 5 kjører spillet jevnt og trutt, og jeg opplevde aldri noen alvorlige feil eller ytelsesproblemer mens jeg spilte meg gjennom det.

Et klassisk trekk ved eventyrspill er listen over gjenstander du må holde oversikt over.

Verho: Curse of Faces er et spill som våger å gå sin egen vei. Det fanger den samme melankolske ensomheten som Hollow Knight og kombinerer den med et utforskningselement som tydelig er inspirert av King's Field. Resultatet er en verden som stadig trekker meg inn og en historie som gjør at jeg hele tiden vil se hva som venter rundt neste hjørne. Samtidig er det noen få tilbakevendende irritasjonsmomenter som trekker ned den samlede opplevelsen.

Upålitelig treffregistrering, plattformseksjoner som mangler den presisjonen de trenger, og fraværet av en loggbok gjør at opplevelsen mister flyten oftere enn den burde. For de som setter pris på mørke action-RPG-er med en tydelig retro-følelse, er det likevel mye å glede seg over her. Atmosfæren er spillets absolutte høydepunkt, og verden blir værende i tankene lenge etter at rulleteksten har gått. Med noen få, sårt tiltrengte forbedringer kunne Verho ha vært i kampen om betydelig høyere karakterer.