Verken Bill Murray eller Dan Aykroyd kommer sannsynligvis til å dukke opp i mer Ghostbusters

Ghostbusters: Frozen Empire fikk en noe lunken mottakelse da den ble lansert tidligere i år, til tross for at flere av de opprinnelige skuespillerne - ikke minst Dan Aykroyd, Bill Murray og Ernie Hudson - var med sammen med gjengangere fra Ghostbusters: Afterlife.

Det ser imidlertid ut til at Sony fortsatt tror på den nye gjengen med ghostbusters og vil lage flere filmer med dem, selv om ingenting er bekreftet ennå. Når det skjer bør vi likevel ikke forvente at Ray Stantz (Aykroyd) dukker opp igjen. I et intervju med New York Post forklarer han at det ikke virker sannsynlig at verken han eller Murray vil dukke opp i den:

"Jeg kan ikke se at de skulle trenge oss til å fortsette. De har en helt ny rollebesetning, og de har helt nye ideer."

Han virker ikke så lei seg for dette, til tross for at han ofte sies å ha vært den som har kjempet hardest for å lage nye Ghostbusters-filmer. Nå virker han klar til å overlate til en ny generasjon, vel vitende om at fenomenet er i gode hender :

"Jeg tror nok de kommer til å gå videre med å utvikle det utover originalene, og det bør de gjøre."

Så på spørsmålet "Hvem skal du ringe", er svaret verken Ray Stantz eller Peter Venkman i fremtiden. Og det kan være godt å vite hvis Slimer dukker opp.