Verken « Naughty Dog eller Neil Druckmann har vært involvert i « The Last of Us: Sesong 3

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En av grunnene til at serien The Last of Us ble så utrolig hyllet og vellykket, ifølge både vanlige TV-seere og fans av spillene, anses ofte å være det faktum at skaperne, Naughty Dog og Neil Druckmann, var involvert i produksjonen. Vi venter nå på sesong 3, som for tiden er under produksjon, men en nylig kunngjøring har gjort fans bekymret for seriens fremtidige kvalitet.

Da Druckmann nylig ble spurt i et intervju med Washington Post om hvordan arbeidet med serien går, svarte han:

«Jeg var ikke involvert i utformingen av denne sesongens kreative retning, og Naughty Dog hadde ingen kreativ rolle i utformingen av denne sesongen. Så jeg kan ikke personlig uttale meg om hvordan produksjonen går.»

Han legger imidlertid til at det fortsatt er Naughty Dogs spillserie, og at de tilsynelatende planlegger å gjøre mer med den i fremtiden:

«Det er et par prosjekter på gang som jeg gleder meg veldig til å snakke om når tiden er inne.»

Vi kan bare spekulere i hva dette kan være, men det siste store The Last of Us-prosjektet var The Last of Us Online, som ble lagt på hyllen da det var 80 % ferdig. Det betyr at vi kanskje ikke bør ta noe for gitt likevel, selv om en potensiell tredje sesong definitivt ville vært velkommen.