Verken «Wario» eller «Luigi’s Mansion: Kirby and the World Beyond» er et spill med åpen verden, og dette avslutter Nintendo Direct

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Kirby and the Forgotten Land markerte det store spranget inn i 3D for Masahiro Sakurai og HAL Laboratorys serie – en av de siste i Nintendos katalog som tok dette steget – men det ble en gjennomgående suksess. Nå, med den ekstra kraften fra Nintendo Switch 2, begir teamet seg ut i en vidstrakt verden som kan utforskes fritt.

Spillet heter Kirby and the World Beyond og kommer ut våren 2027, når serien feirer sitt 35-årsjubileum. Det er ellers lite kjent om spillet, selv om den første traileren viser hvordan den søteste lille rosa kulen i videospillverdenen bruker kopieringsevner og bevegelser til å navigere gjennom de typiske engene i de første nivåene.

Når det gjelder historien, ser det ut til at den eneste overlevende fra det siste Smash Bros.-spillet ved et lykketreff snubler over et magisk stort sverd mens han driver med rampestreker sammen med King Dedede, og en fe-lignende figur som godt kunne ha kommet rett fra Det glemte landet, inviterer ham til å skape kaos på scenen med det magiske våpenet, og til og med rive hull i verden...

Fans har allerede døpt det «Kirby of the Wild» eller «Kirby Odyssey». Hva synes du?