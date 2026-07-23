Vermila Studios, utviklerne av «Crisol: Theatre of Idols», legger ned

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Crisol: Theatre of Idols er en av de mest minneverdige titlene som har kommet ut av den spanske spillutviklingen den siste tiden. Vermila Studios ga ut spillet i februar i fjor som et av de første prosjektene utgitt av Blumhouse Games, og gjorde det til en svært konkurransedyktig lanseringspris på under 20 euro. Det foreligger ingen nøyaktige salgstall, men ifølge SteamDB anslås det at mellom 60 000 og 100 000 eksemplarer på Steam kan ha nådd spillerne.

Gitt disse tallene, samt de positive anmeldelsene fra spillere og media (som vår egen), er det sjokkerende å høre at studioets nedleggelse og oppsigelsen av hele teamet er blitt kunngjort i dag. Flere ansatte har tatt til sosiale medier for å bekrefte nedleggelsen av Vermila Studios, samtidig som de uttrykker takknemlighet for å ha vært en del av prosjektet gjennom hele utviklingsfasen, som startet rundt 2020. Faktisk var en port til Nintendo Switch 2 til og med på tale i et intervju vi hadde med studioets medgrunnleggere tidligere i år.

Foreløpig er de faktiske årsakene til nedleggelsen ikke offentliggjort, men det er interessant at, i en tid hvor store selskaper sier opp tusenvis av ansatte uten å blunke, har alle som har delt sine synspunkter og følelser uttrykt takknemlighet for å ha fått være med på et prosjekt som Crisol: Theater of Idols. Vi vil oppdatere denne informasjonen så snart vi har offisielle nyheter om saken.