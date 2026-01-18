Verstappens nye lagkamerat Isack Hadjar håper å vinne minst ett løp i 2026
Isack Hadjar (21) ble forfremmet til Red Bull.
Isack Hadjar, den nye føreren hos Red Bull Racing sammen med Max Verstappen, forfremmet fra Racing Bulls som erstatter for Yuki Tsunoda, sier han håper å vinne minst ett løp i 2026-sesongen under 2026-avsløringen i Detroit denne uken (via Reuters).
"Det er litt uvirkelig for meg. Jeg har alltid drømt om å kjøre for dette laget, da jeg var liten og så på TV. Jeg så (Sebastian) Vettel vinne alle de titlene og nå er jeg endelig i det store laget, sa den 21 år gamle franskmannen.
Hadjar er entusiastisk, selv om han vet at Max Verstappens lagkamerater ikke pleier å vare særlig lenge: Sergio Perez, Alex Albon, Pierre Gasly og Tsunoda har alle tatt det setet de siste to årene, og Pérez, som nå er i Cadillac, sa at det var "den verste jobben i F1".
Men Hadjar, som ble med i Red Bulls ungdomsprogram, sier at "Jeg er så heldig at jeg ikke trenger å møte alle første gang, det er kjente fjes, også et par mekanikere. Jeg begynte å jobbe ganske tidlig i sesongen for å være sikker på at jeg er helt tilpasset og helt inne i rytmen."