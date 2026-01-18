Verstappens nye lagkamerat Isack Hadjar håper å vinne minst ett løp i 2026

HQ

Isack Hadjar, den nye føreren hos Red Bull Racing sammen med Max Verstappen, forfremmet fra Racing Bulls som erstatter for Yuki Tsunoda, sier han håper å vinne minst ett løp i 2026-sesongen under 2026-avsløringen i Detroit denne uken (via Reuters).

"Det er litt uvirkelig for meg. Jeg har alltid drømt om å kjøre for dette laget, da jeg var liten og så på TV. Jeg så (Sebastian) Vettel vinne alle de titlene og nå er jeg endelig i det store laget, sa den 21 år gamle franskmannen.

Hadjar er entusiastisk, selv om han vet at Max Verstappens lagkamerater ikke pleier å vare særlig lenge: Sergio Perez, Alex Albon, Pierre Gasly og Tsunoda har alle tatt det setet de siste to årene, og Pérez, som nå er i Cadillac, sa at det var "den verste jobben i F1".

Men Hadjar, som ble med i Red Bulls ungdomsprogram, sier at "Jeg er så heldig at jeg ikke trenger å møte alle første gang, det er kjente fjes, også et par mekanikere. Jeg begynte å jobbe ganske tidlig i sesongen for å være sikker på at jeg er helt tilpasset og helt inne i rytmen."