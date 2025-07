Det begynte så bra. Når søsknene Freja og Muds' eventyr begynner, blir jeg umiddelbart imponert over den fantastiske pikselgrafikken. En times tid inn i deres reise gjennom det postapokalyptiske landskapet har også lyden gått meg under huden flere ganger, for de koselige pikslene og lydbildet er rett og slett fantastisk, og jeg er klar og håpefull for et oppslukende og spennende retroinspirert eventyr. Men for hver time som går, avtar engasjementet mitt mer og mer, til et punkt hvor jeg til slutt føler meg skuffet. Men av hvilken grunn? Vel, la oss dykke ned i det.

Men la oss starte fra begynnelsen og med premissene for eventyret. Søsknene snakker om sin avdøde mor og hvordan de har en mulighet til å bringe henne tilbake til livet. De begir seg ut på jakt etter vesener som sies å kontrollere liv og død, vesener som går under mange navn, blant annet "Vessels of Decay". Det er en start som setter stemningen med en gang, og når de begir seg ut i et landskap der naturen har dekket bygninger i et virvar av grønt, forlatte biler fyller veiene, og merkelige monstre ser ut til å være overalt - ja, som jeg skrev i innledningen, var det ikke vanskelig å bli fascinert og oppslukt med en gang. Vessels of Decay fungerer i bunn og grunn som et ganske enkelt actioneventyr; man beveger seg fremover, løser enkle gåter og kjemper mot monstre.

Grafikken er ofte fantastisk å hvile øynene på.

De første problemene startet imidlertid ganske tidlig. En times tid inn i eventyret støtte jeg på noen bugs, og spillet krasjet. Under en bosskamp utløste ikke spillet fortsettelsen når bossen var beseiret, så jeg måtte ta kampen på nytt, og dette problemet med at spillet ikke fortsatte etter en sekvens skjedde flere ganger. Jeg kan tilgi dette hvis resten av spillet er bra - og ja, som sagt, jeg ble som sagt blåst bort i begynnelsen. Men etterpå er det som om mye av det jeg hadde håpet på på forhånd ikke helt nådde et høyere nivå eller ikke eksisterte i det hele tatt.

Historien er for eksempel lovende - søsknene snakker om mystiske vesener og krefter som kan vekke deres døde mor til live igjen - men så forsvinner historien og dialogen nesten helt. Det er som om atmosfæren og mystikken som raskt ble etablert, er helt glemt, med unntak av noen få isolerte dialoglinjer som dukker opp nå og da, noe som er synd fordi det kunne ha gitt et hyggelig avbrekk fra den ellers ganske monotone reisen gjennom omgivelsene. Jeg forlanger ikke mellomsekvenser eller et manus fullt av dialog, men alt blir litt for enkelt og ganske uinteressant når det ikke finnes noen relasjoner, ingen verdensbygging eller historie som sådan.

Det er mange andre ting som føles lovende, men som skuffes av å være halvferdige eller buggy. Feilene dukker også opp oftere og oftere. Etter drøyt fem timer inn i eventyret faller for eksempel livsmåleren min ned til null, og dette er uavhengig av om jeg plukker opp hjerter som tidligere har fylt opp livet mitt eller ikke. Å starte på nytt fra et sjekkpunkt løser noen problemer, men ikke dette. Så jeg har rett og slett måttet slite meg gjennom store deler av eventyret med bare ett treff til overs.

Utendørs er spillet på sitt beste, selv om kampene fort blir kjedelige.

Like frustrerende som feilene er, like skuffet er jeg over at mange ting ikke føles helt polert. De ganske enkle hack 'n' slash-kampene engasjerer lite, og spillets gåter er mer av typen "finn denne tingen i mørke omgivelser og sett den inn på dette stedet". Det finnes et ferdighetstre, men ferdighetene du kan låse opp gjør veldig lite for å gjøre kampene varierte, og i stedet føles de mer som en knapp du kan trykke på for å påføre litt mer skade. Det finnes også henrettelser du kan utføre når du har redusert fiendens helsestang, der du med et knappetrykk får en kul liten animasjonssekvens, men i lengden blir disse monotone. Akkurat som så mye annet, dessverre.

Utendørs er miljøene ofte fantastiske, visuelt sett. At utviklerne er fra Sverige gir mange referanser, som at lastebilene sier "mjölk" (melk), og når du forlater en T-banestasjon kan du lese "Hornstull" på skiltet over inngangen, og det er mange andre slike ting som får deg til å smile. Det som derimot ikke får deg til å smile like mye, er innemiljøene. Både den nevnte T-banestasjonen, de fleste grotter og andre mørke miljøer føles utrolig uinspirerende, og det er også i disse at ganske upresis kontroll, frustrerende øyeblikk og leting gjennom rom som ser like ut, blir kjedeligst. Man lengter rett og slett etter å komme seg opp over bakken igjen, og når man først gjør det, merker man at spillets omfang begynner å bli skikkelig slitsomt. Det er noen få ting som bryter det opp og skaper nye utfordringer, men i lange perioder er det altfor likt.

Du må lære deg å leve uten melk når verden har gått under.

Med tanke på pikselgrafikken kan det virke dumt å bruke uttrykket "form over innhold". Men siden det visuelle også på mange måter er spillets sterkeste side, føles det likevel passende. Dessverre er det mye som ikke føles helt polert eller testet, bortsett fra buggene (og krasjene). I de mørke grottene kan du for eksempel treffe en slags plante slik at et lys følger deg, men hvis du dør eller faller ned en klippe, starter du på nytt i fullstendig mørke fordi lyset har forsvunnet. Som med mange andre ting må man da gå inn i menyen og velge å starte på nytt fra et sjekkpunkt.

Alle de tekniske uhellene har i seg selv trukket ned karakteren betraktelig, men hvis det hadde vært et mer spennende spilldesign ved siden av, hadde jeg nok kunnet overse mye av det. Dessverre kommer et lovende premiss til kort på flere andre punkter, noe som er veldig synd, og det hele ender opp med å bli en skikkelig skuffelse.