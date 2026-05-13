Tegneserieveteranen Simone Bianchi "ville definitivt elsket" å se en ny filmatisering av Elektra

Under årets Comicon Napoli hadde vi den absolutte luksusen av å snakke med en rekke tegneserieikoner og -legender, deriblant tegneren Simone Bianchi. Bianchi har jobbet med en rekke forskjellige Marvel- og DC-historier basert på mange av de to gigantenes mest berømte helter og skurker, og er utrolig erfaren og kjent med alt som har med tegneserier å gjøre.

Under intervjuet spurte vi Bianchi om hvilke figurer han kunne tenke seg å se filmatisert, enten på film, TV eller i videospill, og han trakk frem tre figurer/team som i hans øyne er modne for filmatisering.

Til å begynne med uttrykker Bianchi at hovedpersonen i Avengers: Doomsday alltid var høyt oppe på listen hans.

"For det første kommer jeg til å se ham veldig snart, nemlig Doom, og jeg gleder meg. Jeg synes han er en flott karakter. Han gir oss tegnere mye rom til å tolke kostymet og masken på forskjellige måter. Vi tegner alle forskjellige masker, og det synes jeg er flott."

Han bygger videre på dette og påpeker at Inhumans fortjener litt tid i rampelyset, med mer virkningsfulle adaptasjoner enn TV-serien og Black Bolts korte opptreden i Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

"Og, igjen, Inhumans. De har prøvd med TV-serien. Jeg tror de... Jeg har faktisk laget kostymedesign til TV-serien. Jeg og to andre kunstnere, supernære venner av meg, veldig gode kunstnere. De bare... Jeg tror de gjorde for mye forarbeid. Det burde ha vært raskere, mer nøyaktig, friskere. Men, igjen, jeg ville elsket å se Inhumans på det store lerretet, og alle de fem, seks av dem. Lockjaw også. Jeg bare elsker de karakterene."

Til slutt fremhevet Bianchi at en av Daredevils nærmeste allierte og antagonister burde få mer fokus.

"Kanskje jeg definitivt ville elsket å se en annen versjon, kanskje en litt mer futuristisk versjon av Elektra. Elektra er en så fantastisk karakter. Min venn Frank Miller kom nettopp på banen. Jeg synes han skapte den beste kvinnelige karakteren i de siste 30 årene med tegneserier. Og jeg ville definitivt elsket... Jeg elsker det min venn Jeph Loeb gjorde med Netflix TV-serien, men jeg elsker også å se en helt annen retning for den karakteren."

For mer fra Bianchi, sjekk ut hele intervjuet med tegneserieveteranen nedenfor.