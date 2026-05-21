Veteranadministrerende direktør Jeff Hilbert avslører hvordan spilltilpasninger tjener penger på utviklere

Vi lever i en tid der mange videospillfilmatiseringer enten har blitt lansert, er på vei, eller snart vil bli annonsert. Hollywood har innsett at man kan tjene gull og umiddelbart trekke publikum med en filmatisering av Super Mario Bros, The Legend of Zelda, Fallout, Borderlands (kanskje ikke Borderlands) og lignende, og kaster seg over spill-IP-er. Men hvordan fungerer det for spillutviklerne og IP-innehaverne? Hvordan får de en del av kaken?

Som den erfarne spilldirektøren og grunnleggeren av Starting Point Games fortalte oss, er det ikke så enkelt som å få pengene tilbake fra suksessen med selve filmatiseringen. "Når du lisensierer en videospill-IP til Hollywood, er du heldig hvis du tjener en million dollar på TV-serien eller noe annet", forklarte Hilbert.

I stedet trekker en videospillfilmatisering et nytt publikum til utviklerens allerede eksisterende katalog. "Bethesdas [Angela Browder] holdt en tale, og hun kunne ikke dele så mye informasjon fordi Microsoft er et offentlig selskap, men hun sa at da Fallout TV-serien kom ut, så vi ikke bare at salget av de nyeste spillene våre økte, hele katalogen gikk opp."

Hilbert, som har jobbet med et par Resident Evil-prosjekter, sa at det er folk han har møtt som har sagt at de ikke visste at det fantes spill basert på Resident Evil-filmene. Helt vilt. For å avslutte Hilberts hete synspunkter på adaptasjoner, sier han også at ikke alle videospillfilmer eller TV-serier trenger å respektere kanonen til kildematerialet. "Noen ganger gir det bare ikke mening i det mediet å gjøre det. Og ja, jeg beklager, Street Fighter trenger faktisk en historie, en narrativ historie for en film," sa han.

