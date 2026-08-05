Veteraner fra Bungie og Crytek presenterer « Angelic: Dark Symphony, et taktisk rollespill med sterkt fokus på historiefortelling

Clair Obscur: Expedition 33 kan beskrives som et videreutviklet J-RPG der fortellingen og kampene er strømlinjeformet og tilpasset for å utfylle hverandre, og dermed skaper et nytt rom innenfor sjangeren. Og nå, i en viss grad i forlengelsen av denne retningen, men med en langt mer uhyggelig og mørkere vri, har vi kunngjøringen av « Angelic: Dark Symphony, debutspillet fra Angelicore Game Studios.

Angelicore er ikke et nyetablert studio slik Sandfall Interactive var, da det består av tidligere veteraner fra Bungie, Crytek og Ceidot Game Studios, som bringer med seg både teknisk ekspertise og uovertruffen erfaring innen actionspill. I « Angelic: Dark Symphony får vi se en verden der menneskeheten, slik vi kjenner den, har forsvunnet, og bare kunstig superutviklede individer gjenstår – som må stoppe andre vesener som også har utviklet seg fra mennesker, men som har gjort opprør mot dem, kjent som «engler». I spillet må vi danne et team med svært forskjellige karakterer, hver med sine egne motivasjoner, men med særegne krefter som utfyller gruppen under turbaserte kamper.

«Angelic begynte med et spørsmål: hva skjer hvis menneskeheten blir tvunget til å tilpasse seg rommet raskere enn evolusjonen tillater?» sa Erkan Bayol, grunnlegger og spillregissør hos Angelicore Game Studios. «Menneskehetens svar var å skape neo-mennesker, vesener de etter hvert kom til å kalle engler. Men da de makthavende konsernene innså at neo-menneskene var overlegne vanlige mennesker på nesten alle måter, forsøkte de å undertrykke og utnytte dem. Fra det øyeblikket ble konflikt uunngåelig.»

«Den filosofien har også preget selve spillet. Dark Symphony har ikke én hovedperson omgitt av biroller. Spillerne opplever historien gjennom ulike helter mens deres reiser utspiller seg parallelt, samtidig som de tar full kontroll over dem i turbaserte kamper. Du velger ikke én enkelt engel som skal bære historien. Du opplever den gjennom dem alle.»

Foreløpig har vi ikke mye informasjon om Angelic: Dark Symphony, bortsett fra at det for tiden er under aktiv utvikling og bruker Unreal Engine 5. Du kan imidlertid se den første filmiske teaseren nedenfor, samt noen skjermbilder.

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