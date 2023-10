VHS 85 har fått bekreftet at det kommer en oppfølger

HQ

I forrige uke hadde den sjette VHS-filmen i serien premiere på strømmetjenesten Shudder, en skikkelig sovepille av en film som vi også nylig anmeldte. Men fansen elsker den tydeligvis, for nå er det bekreftet at det planlegges enda en film i serien, og denne gangen blir det science fiction som står i fokus. Det var under helgens New York Comic Con at AMC-sjef Scott Shooman annonserte nyheten og hadde følgende å si:

"V/H/S-serien har skremt og underholdt publikum i over ti år takket være arbeidet til noen av sjangerens dyktigste filmskapere. Etter den enorme suksessen med V/H/S/85 og de tidligere delene på Shudder, er det tydelig at filmteamet ikke kommer til å gå tom for unike ideer med det første. Vi er begeistret over at serien går i en dristig, ny retning som vil overraske både fans og nykommere, og som vil demonstrere sci-fi-verdenens innovative evner innenfor V/H/S."

Produsent Josh Goldbloom, som også var til stede, hadde noen gode ord til publikum:

"Jason Voorhees, Leprechaun, Pinhead, Dracula og til og med Amityville Horror-huset endte opp i verdensrommet, så når vi nå går inn i vår egen del 7, var det bare naturlig at vi også skulle gjøre det. Sci-fi-skrekksjangeren gir oss en uendelig lekeplass med forbudte verdener og farlige livsformer, en formel som vi er sikre på vil føre til den største, galeste og blodigste V/H/S noensinne."

I likhet med tidligere filmer skal Brad Miska produsere sammen med James Harris, Michael Schreiber og Adam Boorstin. Nøyaktig når vi kan forvente oss denne nye VHS-filmen ble ikke nevnt, men med seriens ikke-eksisterende produksjonsverdier vil Shudder og gjengen sannsynligvis kunne avslutte prosjektet relativt raskt.

Er du interessert i flere VHS-filmer, og hva synes du om den siste?