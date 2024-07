Vi anbefaler ti skjulte perler til Xbox Game Pass

HQ

Som du vet finnes det mange flotte spill til Playstation Plus Extra/Premium og Xbox Game Pass, og det er lett å gå glipp av godbitene. Derfor skrev jeg for noen år siden en serie på tre artikler om perler til disse to tjenestene, med fokus på å prøve å løfte frem titler jeg fryktet mange av dere kunne ha gått glipp av, et konsept som raskt ble populært. Siden alle disse artiklene nå er utdaterte etter hvert som spillene kommer og går, tenkte jeg at jeg ville tilby en runde med nye perler akkurat i tide til sommeren.

Tanken er å anbefale spill du kanskje har gått glipp av, så du finner ingen Forza, Gears of War eller Starfield i denne artikkelserien, men mye annet fint for mange ulike smaker. Nedenfor får du ti eminente tips som vil gjøre spilllivet ditt morsommere. Hvis du trenger flere tips, foreslår jeg at du venter på Playstation Plus Extra/Premium-listen vår, som også kommer snart (listene inneholder spill som er tilgjengelige for begge formatene), og det er også en Switch-ekvivalent på gang.

Arkadeparadis

I Arcade Paradise tar vi rollen som Ashley, som er fast bestemt på å forvandle den kjedelige familiebedriften sin til en livlig og pulserende arkadehall. Arcade Paradise byr på en nostalgisk reise tilbake til 80-tallet, med en overflod av sjarmerende arkadespill å spille, og fanger essensen av gammeldags spillmoro perfekt. Den fargerike grafikken og den oppløftende musikken forsterker den underholdende atmosfæren og gjør hvert øyeblikk til en nostalgisk feiring. For alle som elsker spillhistorie og er ute etter en uimotståelig blanding av humor, eventyr og retrosjarm, er dette noe du virkelig vil ha glede av.

Beasts på kassett

Å fange monstre er alltid underholdende, men få spill gjør det like bra som Pokémon. En av de beste utfordrerne er imidlertid Cassette Beasts, en ekte perle som mange kanskje har gått glipp av. Det kombinerer både nostalgi og innovasjon på en glimrende måte, der du bruker kassettbånd til å fange og ta vare på monstre i en sjarmerende retroinspirert verden. Spillmekanikken lar deg mikse og matche forskjellige monstre for å skape kraftige hybrider, noe som gir spillet en dybde som holdt meg engasjert i uforholdsmessig lang tid. Kort sagt er Cassette Beasts en herlig blanding av gammelt og nytt, og hvis du har vært på utkikk etter en ny vri på monsterfangstkonseptet, må du bare ikke gå glipp av dette.

Chants of Sennaar

Det er stor sjanse for at du aldri har hørt om Chants of Sennaar, som er selve definisjonen på en skjult perle som er lett å gå glipp av i den konstante strømmen av spillutgivelser, men som virkelig byr på noe helt spesielt. Med sin innovative puslespillmekanikk, der du må opptre som språkdetektiv og tolke fremmede språk for å løse gåter, byr det på en unik og tilfredsstillende utfordring som er vanskelig å legge fra seg. Også grafisk er spillet en fryd for øyet, med vakre håndtegnede miljøer og en helt særegen stil ledsaget av en mystisk og fengslende atmosfære. Hvis du er ute etter noe annerledes og engasjerende, er Chants of Sennaar et spill du ikke bør gå glipp av.

Cocoon

Cocoon er skapt av et av geniene som tidligere har skjemt oss bort med titler som Limbo og Inside, og byr på nyskapende og fengslende puslespillmekanikk der du navigerer deg gjennom vakkert designede verdener i verdener. Høres det rart ut? Det finurlige gameplayet kombinerer smarte gåter med en hypnotisk atmosfære som garantert vil suge deg inn fra første stund, der den stiliserte grafikken og det stemningsfulle lydbildet bidrar til å skape en oppslukende og nesten drømmeaktig opplevelse. Hvis du vil oppleve noe du aldri har opplevd før, er Cocoon et must.

Koralløya

Jeg var selvfølgelig ikke alene om å føle meg litt tom etter å ha spilt Stardew Valley, og siden den gang har jeg ikke funnet noe som tilbyr det samme. Coral Island er imidlertid et av de spillene som kommer nærmest, og tilbyr en moderne vri på den klassiske landbrukssimulator-sjangeren, med en miljøvennlig vinkling som føles både frisk og relevant. Ikke bare må du bygge og drive gården din, men du må også ta vare på og restaurere det nærliggende korallrevet (som nevnes i tittelen). Den sjarmerende grafikken og de fargerike figurene gjør hvert besøk på min digitale gård til en ren fornøyelse, og hvis du elsker uformelle, men meningsfylte spillopplevelser, kan jeg ikke tenke meg et bedre sommerspill.

Jusant

Et eventyr som dreier seg om fjellklatring høres kanskje ikke så sexy ut, men faktum er at Don't Nod, som vanlig, byr på noe helt unikt i Jusant. Her utforsker vi en tilsynelatende utdødd og vertikal verden, som byr på både flott gameplay og en gripende historie mens vi sakte men sikkert lærer hva som skjedde med menneskene som bodde her før. For de som er ute etter noe som kombinerer dybde, skjønnhet og en oppslukende spillopplevelse, er Jusant definitivt verdt å dykke ned i, spesielt hvis du setter pris på spill som Journey.

Liten kattunge, stor by

Å være en liten kattunge i en storby er selvsagt forbundet med fare, men ethvert livlig miljø byr ikke bare på farer, men også muligheter. Den sjarmerende grafikken og layouten gjør en god jobb med å fange essensen av hvordan en katt kan oppleve en moderne storby, fra finurlige møter med innbyggerne til utforskende utflukter gjennom parker og smug. Men det er ikke bare en leken tone og sjarm, men også en veldig god og variert spillopplevelse, noe som gjør Little Kitty, Big City til en skikkelig feelgood-opplevelse som passer perfekt for alle kjæledyrelskere.

Planeten Lana

Det svenske eventyret Planet of Lana tar deg med på en vakker og følelsesladet reise gjennom en håndmalt verden fylt med mystikk og farer. Du inntar rollen som Lana, som sammen med sin lojale følgesvenn begir seg ut på et merkelig eventyr med vanskelige gåter for å redde planeten sin. Den visuelle stilen er utrolig vakker, og den er også teknisk polert. Den stemningsfulle musikken forsterker den gripende fortellingen ytterligere og byr på en hjertevarm historie. Sammen med det flotte gameplayet og den emosjonelle dybden er Planet of Lana et spill som virkelig skiller seg ut og byr på en uforglemmelig opplevelse du vil huske lenge etter at rulleteksten er ferdig.

Vampire Survivors

Vampire Survivors er kanskje ikke definisjonen på en ukjent perle, men faktum er at det ikke ser ut til å ha slått gjennom til konsollpublikummet på samme måte som det har gjort på PC ennå. Dette er definisjonen på avhengighetsskapende spill, og jeg har mistet mye søvn de siste to årene ved å si ordene "bare én gang til" litt for mange ganger ved leggetid. Vampire Survivors byr på en vanedannende blanding av enkel action og dyp strategi, der du kjemper mot bølger av fiender og oppgraderer evnene dine i en stadig eskalerende kamp for overlevelse. Den pikselerte grafikken og retroestetikken gir et herlig nostalgikick, mens den intuitive spillmekanikken gjør det enkelt å komme i gang med moroa. Kort sagt er Vampire Survivors et spill som fortjener din oppmerksomhet hvis du er ute etter noe som kombinerer gammeldags sjarm med moderne spillmoro.

Venba

Jeg antar at de fleste av dere har gått glipp av dette, men det er virkelig noe utenom det vanlige. Spillet byr på en koselig historie om en indisk familie, der du lager tradisjonelle retter og utforsker landet gjennom matlagingen. Det er en nydelig håndtegnet stil med en både varm og nostalgisk atmosfære, og hver rett du lager har en dypere mening i den overordnede fortellingen. Venba er kort sagt en unik og emosjonell spillopplevelse, og som svenske føles det både spennende og berikende å få et innblikk i hverdagen til en indisk familie. Sørg for å gi Venba en sjanse.