Vi avgjør konsollkrigen i Console Wars: The Card Game

Selv om jeg åpenbart er lidenskapelig opptatt av dataspill, vet de som har fulgt meg lenge at jeg også liker brettspill. Men jeg liker generelt sett ikke når disse verdenene møtes. Brettspill blir sjelden overført til digitalt format på en vellykket måte, og brettspill basert på dataspill føles ofte som overfladiske lisensprodukter som egentlig ikke tilfører noe.

Nå er det på tide å avgjøre konsollkrigen en gang for alle.

Console Wars: The Card Game, klarer imidlertid å være en slags vellaget mellomting. Det er ikke basert på et enkelt spill, og det finnes ingen forutinntatte forestillinger om hva som må være med og hvordan ting skal fungere. I stedet kastes du ut i virkeligheten (vel, på en måte) for å innta rollen som en tungvekter i spillbransjen, der du må gi ut dine egne spill og holde fansen fornøyd - noe som, som vi alle vet, er umulig. Sinte konsollkrigere er alltid klare til å gjøre livet surt for folk som bare vil spille og ha det gøy. Etter å ha spilt noen runder med kolleger og venner, er det ganske tydelig at dette ikke bare er et ironisk konsept for gamere basert på et morsomt premiss. Det er faktisk ganske smart designet. Og veldig morsomt.

Console Wars: The Card Game er, som tittelen antyder, et tydelig stikk til hele den infiserte diskusjonen om konsollplattformer, eksklusive titler, fanboys og utgiveravgjørelser som ingen egentlig vil ha, men som alle har meninger om, uavhengig av om tullet skal forsvares (ditt eget lag) eller kritiseres (antatte motstandere). Kort sagt, man spiller for å kjempe om markedsandeler, hete spillutgivelser og fansens gunst, alt pakket inn i en presentasjon full av satiriske nikk til virkelige titler som Starview Alley, Agitated Birds, Candy Ca$h, Car Tourismo, og Resident Devil, som bare er noen av mine favoritter.

Samle dine sterke spillserier og mange fans.

Det er disse kortene du spiller for å bygge opp din eksklusive portefølje, som forhåpentligvis vil vinne over publikum. Målet er å bli den første spilleren som når fire unike og komplette sjangre i porteføljen din, og reisen dit er smart, nerdete og veldig spennende. Jeg er ikke sikker på om det er best å sammenligne det med andre videospill eller brettspill, men hvis jeg må si det, vil jeg si at det er Mario Party møter Exploding Kittens.

Reglene er veldig enkle, og alt du trenger å vite står på et lite hjelpekort som du kan gi til hver spiller, mens resten av kortene er selvforklarende. Utgangspunktet er at du trekker to kort hver gang det er din tur og utfører inntil tre handlinger (i prinsippet det samme som å spille tre kort). Rundene går derfor raskt, men det er overraskende mye strategi involvert. Skal du fokusere på å bygge opp en sterk spillserie, skaffe deg mange fans eller prøve å sabotere motstanderne dine?

Det er ganske tydelig at skaperne er helt på bølgelengde med spillverdenen, ikke sant?

Det er vanskelig å holde seg til en forhåndsbestemt strategi fordi du må navigere etter det som skjer på brettet. Det er få ting som er mer frustrerende enn å være nesten i mål, bare for å oppleve at noen andre stjeler det du har skapt, og i ett trekk snur en gitt fordel til et tap.

En ting jeg vil fremheve er hvor godt laget alt er. Kortene er av høy kvalitet både når det gjelder trykk og papir, illustrasjonene er sjarmerende (mange av dem krever at du kan din spillhistorie for å forstå hva som menes), og det er lett å komme i gang. De eneste innvendingene er at det kan være vanskelig å spille for yngre spillere fordi det fortsatt inneholder en del tekst, og jeg synes det er synd at den medfølgende esken er så liten at den ikke rommer kortene etter at man har lagt dem i en hylse, noe jeg gjør med stort sett alle spillene mine.

Utvidelsene kalles selvfølgelig DLC.

Console Wars: The Card Game føles komplett som det er, men det er allerede snakk om utvidelser, sjarmerende nok omtalt som DLC. Forhåpentligvis blir dette et levende spill som kommer til å eksistere lenge, for ikke siden Boss Monster: The Dungeon Building Card Game har jeg sett et videospillinspirert brettspill som har vært like underholdende og kjærlig designet. Alle vi som har deltatt i konsollkrigen på diverse spillfora og/eller sosiale medier kommer til å ha det ekstra gøy og samtidig kanskje føle oss litt fornærmet.

Dette er et av de mest treffsikre og latterfremkallende kortspillene jeg har testet på lenge. Det kombinerer høyt tempo, ond humor og herlig erting i en spillverden som av og til tar seg selv litt for høytidelig. Vi kan ikke annet enn å anbefale det.

Rating: 8 av 10

