Vi avslører en urverkskonspirasjon i Trine 5 i dagens GR Live.

Det femte hovedspillet i Trine-serien debuterte i slutten av august. I dette spillet, som går under navnet Trine 5: A Clockwork Conspiracy, slår Amadeus the Wizard, Zoya the Thief og Pontius the Knight seg sammen igjen og får i oppgave å redde sine kjære fra fare, reparere sitt frynsete rykte og beseire Clockwork Army for å redde landet fra ødeleggelse.

Det sier seg selv at det er mye å pakke ut og oppleve i dette nye tilskuddet i 2.5D-serien, og vi skal sjekke ut alt på dagens GR Live stream, der vår egen Rebeca skal jobbe seg gjennom den første timen av spillet.

Husk å stikke innom GR Live-hjemmesiden til vanlig tid kl. 15:00 BST / 16:00 CEST for å få en smakebit av denne tilbakekomsten til Trines verden.