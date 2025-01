Vi bekjemper en gammel nemesis i Power Rangers Ritas Rewind i dagens GR Live

HQ

Go go, Power Rangers! Nå som det nye året er her, kommer vi i gang igjen med GR Live -tilbudene våre i dag, ved å sjekke ut en av de siste nye utgivelsene som preget 2024.

Fra og med klokken 17 vil jeg være vert for og hoppe inn i en time med Power Rangers Rita's Rewind, for å oppleve en time med Mighty Morphin', tidsreisende, beat-em-up-action.

Du kan få med deg all moroa på GR Live-hjemmesiden, og for å forberede deg på det som kommer, kan du også sjekke ut vår anmeldelse av spillet for å se om det er noe du bør sjekke ut i forkant av den vanvittige lanseringskalenderen som februar har i vente.