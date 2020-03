Vi besøkte id Software i Texas for å lære mer om Doom Eternal

Her har vi gameplay vi tok opp i Texas, hvor vi kjemper mot en Doom Hunter-boss.

Vi fikk nylig muligheten til å sette oss ned sammen med utviklerne Marty Stratton og Hugo Martin for å diskutere de nyeste detaljene om Doom Eternal. Denne gangen møtte vi dem på deres id-kontor i Dallas, Texas. Her fikk vi også en omvisning på studioet, hvor vi spesielt beundret ids motorsagskårede trestatue av en demon og deres imponerende samling av priser de har fått de siste tiårene. Vi la merke til et rom fylt med hardtarbeidende kvalitetstestere og de mange samlingene av spillfigurer som stod på folks skrivebord. Etter å ha overstått et viktig møte fortalte Marty og Hugo oss om utfordringene ved å lage den siste lanseringstraileren, med mange forskjellige ideer som kommer inn fra alle verdens hjørner. Til sist fikk vi muligheten til å spille en ny bane fra kampanjen samt prøve den nye multiplayerdelen "Battlemode".

Da vi allerede hadde fått et godt inntrykk av spillet under siste preview, tok vi oss god tid til å stille spørsmål om mer spesifikke detaljer denne gangen. I følge Hugo og Marty har de brukt mye av tiden de har fått ved å utsette spillet, på masse polering og bug-sjekking.

Et av elementene vi tidligere har nytt i Doom-spill er musikkstykkene. Under vår gameplay-økt la vi med det samme merke til at bakgrunnsmusikken bragte minner om originalen. Hugo og Marty sa: "vi var virkelig stolte av [Doom 2016s prisvinnende musikk], og vi har Mick [Gordon] med oss denne gangen også. I samarbeid med ids nye lyd-team tok vi virkelig noen nye ideer og friske ting med inn. [...] Folk tror at Doom-soundtracket er ren Metal, men det er det ikke, selv ikke i originalen". De påpeker også at det er en del stille Jazz med. Som et konkret eksempel fortalte Hugo og Marty: "mens vi skrev historien og utviklet verdenen og universet, velvitende om at vi gikk tilbake til Sentinel-verdenen, ville vi veldig gjerne ha denne melodien som underbygget hva som skjedde i rommet. Så [vi] satt sammen et Heavy Metal-kor [og] lagde denne virkelig seige lyden. [...] Det har en masse av det folk elsker ved et Doom-soundtrack, men også masse ting som vil overraske [spillere], hvilket helt sikkert vil fange deres interesse."

Med musikken, som hjelper til med innlevelsen i Doom Eternal, nøt vi å spille en ny bane som ikke var blitt vist frem før. Den bragte oss til Dooms Sentinel-rases hjemverden, hvor vi skulle kjempe mot demoner omringet av middelalderlig Fantasy-inspirert arkitektur. Som en som normalt foretrekker å holde seg i bakgrunnen som støtte eller i Sniper-rollen, føltes Doom Eternal-gameplayet ganske overveldende i disse delene av spillet. Som vi beskrev i vår tidligere preview, blir man konstant presset til å holde seg i bevegelse og planlegge en god taktikk for å overleve. Da vi ble kastet inn i et arena-liknende område fylt med forskjellige demoner, ble vi nødt til å justere ned vanskelighetsgraden. Utviklerne sammenliknet spillerne som spilte kampanjen med kampsportelever som går fra hvitt til sort belte. Etter å ha fått ditt sorte belte i den første tredjedelen av spillet, har du mestret de evnene du må bruke for å kunne spille Doom Eternal på den tiltenkte måten.

Du har også bruk for dette sorte beltet for å spille Doom Eternals multiplayer. 2-mot-1-multiplayeren, som kalles Battlemode, innebærer en fullt utrustet Slayer mot to andre, som spiller som én av mange demontyper i en relativt liten arena-liknende bane. Slayeren har adgang til alle våpen fra kampanjen, mens de to demonene kan påkalle "minion"-demoner eller forme helbredende eller skadende områder. De spillbare demonene har mange forskjellige styrker og svakheter, alt fra den tank-aktige Mancubus med sin enorme mengde liv og brutale rakettangrep, til den mer sårbare, men flygende Pain Elemental, som lettere kan holde seg unna fare. Forskjellige demoner har forskjellige minions de kan påkalle, med ytterligere tilpasningsmuligheter avhengig av demonprofilen du velger før kampen. Det gir mulighet for en masse kombinasjoner med hensyn til hvordan demonspillerne skal samarbeide defensivt og offensivt, og omvendt gir det Slayeren mulighet for å tenke ut motstrategier.

I følge Hugo og Marty er demonene avhengig av din strategi når det kommer til deres spesialevner mot Slayeren, samt de demonene du kan tilkalle, mens Slayeren mest er avhengig av FPS-skyteevner. Vi lærte fort at du ikke har sjangs hvis du som Slayer heller ikke har noen strategi. Det er ingen skam i å innrømme at vi ikke klarte å vinne en eneste kamp som Slayeren. Det gode med det var at dette motiverte oss til å prøve forskjellige strategier. Å spille sammen som demonduoen var like gøy da vi så Slayeren kjempe mot våre minions som vekslet mellom angrep og unnviking. Det virket også litt lettere for nybegynnere.

Hugo Martin forklarte hva som skilte Battlemode fra Doom 2016s multiplayer: "Doom 2016s multiplayer føltes ikke i tilstrekkelig grad som singleplayer-kampanjen. I Battlemode gjør tempoet nettopp dette. Når din lagkamerat dør, er du nødt til å begynne å gjemme deg fra Slayeren; når Slayeren er sårbar bør du være aggressiv. Spenningen oppbygges og flyter gjennom kampanjen, og det er virkelig viktig å ha en engasjerende opplevelse." Battlemode-baner ser alle ut som gladiator-arenaer og tilbyr en stor variasjon i miljøet, og forskjellige karakterer har forskjellige fordeler på de diverse banene. Vi kan si oss enige i at id Software klarte å gjøre deres ideer til virkelighet, og vi føler at Battlemode har en masse potensiale. Det er kanskje ikke den neste Battle Royale, men det er i den grad en velskapt, utfordrende og fornøyelig multiplayer-modus.

Vi ser frem til at spillet slippes den 20. mars, hvilket vil inneholde en cirka 20 timers kampanje og tilby seks forskjellige Battlemode-baner. Etter spillet lanseres vil det komme gratis DLC-er som tilføyer nye Battlemode-baner og spillbare demoner etter hvert. Sammenliknet med forrige Doom ser det ut til at Doom Eternal både vil ha en lekker singleplayer-kampanje og en tilsvarende underholdende multiplayer-opplevelse.

Her snakker vi med regissøren Hugo Martin og produsenten Marty Stratton om spillet.