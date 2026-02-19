Vi blir den beste dusørjegeren i verdensrommet i High on Life 2 på dagens GR Live

HQ

Når menneskeheten igjen trues av galaksen, er det bare én dusørjeger som er i stand til å stoppe de skumle planene til romvesenene og samtidig redde søsteren sin. Det er oss, hvis du ikke har fått med deg poenget, for vi skal banke romvesenene med vårt snerpete våpenutvalg i High on Life 2.

Som alltid kan du bli med oss når vi tar oss gjennom Squanch Games' actionoppfølger på dagens GR Live via GR Live-hjemmesiden, eller på våre YouTube-, Twitch- og Facebook-sider. Vi spiller som vanlig fra kl. 16:00 GMT/17:00 CET, så husk å ta turen innom for å se hva Squanch Games har laget hvis du ikke har hatt sjansen allerede.

Hvis du tenker på å kjøpe spillet selv og vil ha noen mer dyptgående tanker om dette korte, men søte actioneventyret, kan du sjekke ut vår fullstendige, grundige anmeldelse her for en fullstendig oversikt over High on Life 2.