Vi blir en liten pus i en stor by i dagens GR Live

I går kveld debuterte indieutvikleren Double Dagger Studio sitt katteutforskningsspill Little Kitty, Big City, og for å markere den lanseringen skal vi nå rette oppmerksomheten mot tittelen og spille gjennom den første timen på den neste GR Live -utgaven.

Fra og med klokken 17 vil Rebeca være vert for og spille gjennom en time av spillet på GR Live-hjemmesiden. Sørg for å stikke innom for å fange handlingen når den utspiller seg, og husk også å lese vår anmeldelse av spillet her også.