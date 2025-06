Vi blir sprø på Lost in Random: The Eternal Die i dagens GR Live

HQ

Etter å ha blitt beseiret i hovedhistorien i Lost in Random, blir dronning Aleksandra fanget i Black Die. Hun er fratatt kreftene og den tidligere styrken sin, og må kjempe seg gjennom gamle venner og fiender når hun må møte fengselet hun har skapt i Black Die.

Det er essensen av Lost in Random: The Eternal Die, et nytt roguelike fra Stormteller Games og Thunderful. Spillet er en videreutvikling av det opprinnelige Lost in Random, og kombinerer den rare og fantastiske verdenen i Random med Hades-lignende spill. Hvis det høres ut som din greie, skal vi sjekke det ut fra kl. 16:00 BST/17:00 CEST i dag.

