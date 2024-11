Vi blir superdetektiver i The Rise of the Golden Idol i dagens GR Live

HQ

The Rise of the Golden Idol Oppfølgeren til The Case of the Golden Idol er ute nå, og den lover flere interessante mysterier som vi kan løse. Handlingen utspiller seg på 1970-tallet, og vi må sette sammen navn, steder, handlinger, gjenstander og mer for å finne ut hvem som gjorde hva, når, hvor og hvorfor.

Det er et flott detektivspill å tilbringe vinterens mørke kvelder og ettermiddager med, så hvis du har lyst til å sjekke det ut, går vi gjennom en time av The Rise of the Golden Idol på dagens GR Live.

Som vanlig kan du bli med på GR Live-hjemmesiden, eller via Twitch- og YouTube-kanalene våre. Vi starter kl. 16:00 BST/17:00 CEST.