Vi bryter reglene for kamp i Fragpunk i dagens GR Live

Nylig lanserte utvikleren Bad Guitar Studio sitt splitter nye actionskytespill Fragpunk utelukkende på PC, ettersom konsollversjonene ble forsinket i siste øyeblikk. Siden det spillet har vært i naturen og gratis å spille i noen dager, gjør vi det nå til gjenstand for dagens GR Live -strøm.

Fra og med vanlig tid kl. 16:00 BST / 17:00 CET, vil jeg være vertskap og spille gjennom en time med Fragpunk. Du kan bli med meg på GR Live-hjemmesiden eller på Gamereactors Twitch-, YouTube- eller Facebook-kanaler også.

For å se hva Fragpunk vil tilby, kan du også gå over her for å se hva den første sesongen av spillet har i vente for fansen.