Vi bygger et fullstendig Razer-streamingoppsett (eller to)

Razer nådde ut til oss for å se om vi kunne bygge et fullstendig streamingoppsett ved hjelp av deres produkter og vi sa: Selvsagt! Men ikke bare det, vi bestemte oss for å vise at du ikke bare kan bygge et fra bunnen av, vi ønsket også å revitalisere vårt nåvørende oppsett med noen fine tillegg som vi følte manglet. Se nedenfor hvordan det hele gikk.

HQ

Her på Gamereactor inngår vi innimellom en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et bestemt produkt. Dette betyr at videoen her produseres i samsvar med Gamereactor-teamet, er sponset, og det kan du lese mer om ved å klikke på lenken over.