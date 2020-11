Vi bygger et surround-lyssystem med Philips Hue

Når vi spiller spill, vil vi som regel gjerne ha den beste innlevelsen som overhodet mulig. Det er ikke nok å bare ha en lekker TV, konsoll og et bra spill, vi ønsker at stuen transformeres, og bringer oss enda tettere inn på spillopplevelsen. Nettopp der kommer Philips Hue inn i bildet, for det er akkurat dette disse lyssystemene kan.

Vi sparker nå i gang et større samarbeid med Philips Hie, og i den første videoen i vår serie unboxer vi den lekre HDMI Sync Box, samt den nye Play Gradient Lightstrip.

Du kan se hvordan det gikk i videoen nedenfor.

Her på Gamereactor inngår vi innimellom en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et bestemt produkt. Dette betyr at videoen her produseres i samsvar med Gamereactor-teamet, er sponset, og det kan du lese mer om ved å klikke på lenken over.