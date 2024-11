Vi bygger fornøyelsesparken vi drømmer om i Planet Coaster 2 i dagens GR Live

HQ

Det er på tide for fansen å strømme tilbake til Frontier Developments' fantastiske temaparkverden for å sjekke ut den lovende simuleringsoppfølgeren Planet Coaster 2. For å markere lanseringen på PC, PS5 og Xbox Series X/S i dag, skal jeg hoppe inn i spillet i dagens GR Live, der jeg skal bygge opp drømmeparken min og kombinere den med noen spennende rutsjebaner og vannfunksjoner.

Fra og med klokken 17 vil jeg være vertskap og spille gjennom en time med Planet Coaster 2 alt på GR Live-hjemmesiden. Husk å ta turen innom for å få med deg det som skjer.

Når vi fortsetter å jobbe med vår anmeldelse av Planet Coaster 2, må du huske å lese våre siste inntrykk av spillet her og se vårt siste parti med spill nedenfor.