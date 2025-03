Vi deler latterlige og rimelige forventninger om Nintendo Switch 2 Direct i ukens The Gamereactor Show

HQ

Det er nesten på tide for Nintendo å forberede verden skikkelig på Nintendo Switch 2. Konsollen ble riktignok avslørt i begynnelsen av året, men det var en kortfattet video som fungerte mer som en rask teknisk presentasjon enn noe annet, og som pekte fansenes oppmerksomhet mot april i år, da en massiv Direct - som vi forventer vil fokusere mer på konsollen og også på "lanseringsspillene" - vil bli avholdt. Så nå som dette snart er her, har vi viet den siste episoden av The Gamereactor Show til Nintendos etterfølgerkonsoll.

I episoden diskuterer Alex og jeg hva vi forventer å se i showet, og dekker de sannsynlige og rimelige spådommene, alt før vi kaster logikken ut av vinduet og kommer med noen sprøere ideer som ville gjort oss veldig glade hvis Nintendo tilbød dem.

Vi avslutter også episoden med å gå over til Grand Theft Auto VI nok en gang, før vi også kort oppsummerer lanseringsmottakelsen av Assassin's Creed Shadows.

Du kan lytte til denne siste episoden av showet nedenfor, eller du kan gå til din valgte podcast-leverandør, det være seg Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music / Audible eller Spreaker.