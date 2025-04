Vi deler våre meninger om Nintendo Switch 2 Direct i ukens The Gamereactor Show

HQ

Denne uken har vært en monumental uke for Nintendo-fans, da den japanske videospilltitanen og konsollprodusenten presenterte Nintendo Switch 2 for verden som en del av en mega Direct. Dette ble etterfulgt av massevis av reportasjer som vi samlet fra vår tid på et premierearrangement i Paris, noe som så langt har ført til dedikerte forhåndsomtaler av selve konsollen, pluss Mario Kart World og Metroid Prime 4: Beyond.

Men hva syntes vi egentlig om selve utstillingen? Alex og jeg satte oss nylig ned for å oppsummere Direct og for å diskutere om det vil gå inn i historien, eller om Nintendo til syvende og sist ikke overveldet fansen med det de hadde å by på.

For å høre våre mange meninger, kan du lytte til den 49. episoden av The Gamereactor Show nedenfor, eller gå til din favorittleverandør av podcaster(Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible eller Spreaker) for å lytte til den der i stedet.