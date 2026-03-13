Vi deler våre spådommer for BAFTA Games Awards i ukens episode av The Gamereactor Show

HQ

TGIF, ikke sant? Som vanlig er vi tilbake med en splitter ny episode av The Gamereactor Show, og for å runde av denne uken har vi en hel episode dedikert til BAFTA Games Awards, som i går mottok alle nominasjonene i en rekke kategorier.

I den anledning satte Alex og jeg oss ned for å diskutere alt som har med BAFTA å gjøre, og vi jobbet oss jevnt og trutt gjennom kategoriene og diskuterte hvem vi mener burde vinne hver enkelt pris, og begrunnet hvorfor.

Dette utgjør størstedelen av ukens episode, men vi finner litt tid til å snakke om de nylige Battlefield Studios-oppsigelsene, Jeff Kaplans Blizzard-avgang og også endringene i PEGI-rangeringene.

Få med deg alt dette og mer i den siste episoden av The Gamereactor Show nedenfor, eller på Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible eller Spreaker.