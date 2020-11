Du ser på Annonser

Er du interessert i de kommende Xbox Series-konsollene har du nok garantert fått med deg at de byr på en fin funksjon kalt Quick Resume, som lar deg putte opp til fem spill i dvale og starte dem opp igjen akkurat når det passer deg. Uten at du må vente på at de skal laste inn på nytt.

Vi har tatt opp en kort demonstrasjon av funksjonen, og den kan du se her: