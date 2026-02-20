Vi diskuterer Bluepoint-nedleggelsen og de kommende Pokémon Presents i ukens The Gamereactor Show

HQ

Som vanlig er det fredag, noe som betyr at vi er tilbake og klare til å tilby en ny The Gamereactor Show-episode. Denne uken holder vi det aktuelt igjen ved å diskutere de to store hendelsene som har skjedd de siste 24 timene, nemlig nedleggelsen av Bluepoint Games og kunngjøringen av en ny Pokémon Presents til neste uke.

Vi snakker om situasjonen hos Sony Interactive Entertainment og PlayStation, og hvordan Bluepoint rett og slett er det siste offeret for en beslutning som har vært alt annet enn vellykket. Etterpå går vi over til å diskutere Pokémon igjen og hva vi forventer av det kommende Pokémon Presents-showet som skjer i tråd med Pokémon Day 2026, naturligvis utover den allerede annonserte ankomsten av FireRed og LeafGreen på Switch.

Sjekk ut den 80. episoden av showet nedenfor, eller hos din valgte podcast-leverandør, det være seg Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible eller Spreaker.