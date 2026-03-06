Vi diskuterer hva Project Helix kan bringe i ukens episode av The Gamereactor Show

HQ

Etter en liten endring av skjebnen i forrige uke, er vi tilbake til den vanlige rutinen for denne uken og kan tilby en ny episode av The Gamereactor Show for å føre deg videre inn i helgen. Vi holder oss til aktuelle saker og hendelser denne gangen igjen, ved å bruke mye tid på å diskutere Project Helix-nyhetene og hva vi forventer av neste generasjons Xbox-maskinvare.

Dette er før vi skifter gir og snakker om Marathon og hvordan vi til slutt forventer at spillet skal prestere nå som det er tilgjengelig over hele verden. Naturligvis snakker vi også kort om slutten på Highguard, som er en uke unna å bli lagt helt ned, et trekk som styrker en bekymringsfull bransjetrend som Resident Evil Requiem i det minste motvirker med stor effekt.

Sjekk ut den nye episoden av showet nedenfor, den 82. utgaven, eller på din foretrukne podcast-leverandør, det være seg Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible eller Spreaker.