Vi diskuterer lengde, vanskelighetsgrad, AI og mer med Super Meat Boy 3D -utvikleren Sluggerfly

Gutten er tilbake. Etter Super Meat Boy Forever i 2020 er det på tide at den elskelige kjøttterningen igjen blir overskriften på et videospill, i form av Super Meat Boy 3D. Spillet kommer til PC, PS5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch 2, og i forkant av den nært forestående lanseringen har vi snakket med administrerende direktør og medgrunnlegger av utvikleren Sluggerfly, Dominik Plaßmann, for å få svar på noen brennende spørsmål om det tredimensjonale og utfordrende plattformspillet.

Før vi går i gang, vil vi rette en stor takk til Plaßmann fra Sluggerfly for at han tok seg tid til å svare på spørsmålene våre.

Gamereactor: Hvor mange "verdener" har dere i vente på Super Meat Boy 3D, og hvor lang tid tar det vanligvis å fullføre spillet? Er det noen grunn til at spillerne vender tilbake til nivåene etter at de har fullført dem?

Plaßmann: "Vi har fem verdener i spillet, og hver av dem har også en vanskeligere Dark World-versjon av hvert nivå. I tillegg inneholder hvert nivå et skjult samleobjekt og et spesifikt tidskrav som er nødvendig for å fullføre 100 %. På grunn av dette vil mange spillere sannsynligvis ikke fullføre alle utfordringene på første forsøk. Selv etter at du har fullført alt, kan det likevel være veldig givende å forbedre tiden du har brukt på å fullføre. Med overgangen til 3D er det også mange snarveier og hopp å oppdage, noe som gjør det spesielt interessant å spille nivåene om igjen for spillere som liker å optimalisere rutene sine."

Gamereactor: Fans elsker å speedrunning Super Meat Boy-spill, så hvor raskt har du sett spillet bli slått så langt, og hvor raskt tror du det kan bli slått av de virkelige ekspertene der ute?

Plaßmann: "For å være ærlig vil vi ikke røpe noen spesifikke tider ennå. Vi har selv blitt ganske dyktige i spillet, og noen av testerne våre har også brukt mye tid på det, så vi har en grov idé om hva vi kan forvente - i hvert fall før spillerne begynner å knuse nivåene fullstendig :D. En rask gjennomspilling er definitivt mulig, men det vil ta betydelig lengre tid og kreve ekte dedikasjon å fullføre spillet 100 %."

Gamereactor: Super Meat Boy-spillene er notorisk designet for å være utfordrende å slå, så hvordan passer dette inn i din filosofi om vanskelighetsgrad og design? Tar dere i det hele tatt hensyn til mer avslappede spillere, eller er Super Meat Boy 3D laget, som seg hør og bør, for de som liker utfordringer?

Plaßmann: "Helt fra begynnelsen visste vi at spillet ikke ville være for alle, og det er helt greit. Utfordringer er en sentral del av det som definerer Super Meat Boy, og det var veldig viktig for oss å bevare den identiteten. Når det er sagt, har vi likevel forsøkt å finne en balanse ved å gjøre de første nivåene tilgjengelige for de fleste spillere. Etter hvert som spillet skrider frem, øker vanskelighetsgraden definitivt. Men de fleste spillere bør likevel kunne fullføre en full gjennomspilling og nå den endelige sjefen, siden de vanskeligste utfordringene er valgfrie og ikke nødvendige for å se slutten."

Gamereactor: Hvordan endrer det å lage et Super Meat Boy-spill i 3D fundamentalt hvordan du tilnærmer deg det å lage et Super Meat Boy-spill? For de som bare har opplevd Super Meat Boy i to dimensjoner, hvordan vil denne utviklingen endre forventningsparadigmet?

Plaßmann: "Kjernetilnærmingen har egentlig ikke endret seg. I bunn og grunn er det fortsatt et spill som handler om presise, raske bevegelser, hyppige dødsfall og øyeblikkelige respawns. Det den tredje dimensjonen tilfører, er et nytt lag med kompleksitet. Vi måtte tenke ganske mye nytt når det gjelder banedesign, spesielt med en fast kameravinkel, for å sikre at alt føles riktig. Men alt i alt er vi overbevist om at den klassiske Super Meat Boy-følelsen fortsatt er intakt."

Gamereactor: Hva er din holdning til bruk av kunstig intelligens i spillutvikling?

Plaßmann: "Vi ser på AI som et verktøy som kan være nyttig på visse områder, men ikke noe som bør brukes over hele linjen. Vi vil for eksempel ikke inkludere AI-genererte ressurser i spillene våre."

Gamereactor: Med planlagt lansering på en rekke plattformer, vil det være støtte for noen form for cross-save/cross-progression i spillet?

Plaßmann: "Dette er ikke planlagt for øyeblikket."

Gamereactor: Hva er en del av Super Meat Boy 3D som du synes flere burde snakke om?

Plaßmann: "For å være ærlig, de fleste av de viktigste aspektene ved spillet blir allerede diskutert, noe som viser at spillerne virkelig forstår hva Super Meat Boy handler om. Fra vårt perspektiv som utviklere er den historiske betydningen av Super Meat Boy som en av indietitlene som var med på å forme og etablere indiescenen, noe vi er veldig klar over, men det er naturligvis noe som veier tyngre for oss enn det gjør for de fleste spillere."

Nok en gang, takk til Plaßmann for at han tok seg tid til å svare på spørsmålene våre. Du vil snart kunne spille Super Meat Boy 3D på PC, PS5, Xbox Series X/S og Switch 2.