Vi diskuterer Nacon, PlayStation DRM, Injustice 3 og mer i ukens The Gamereactor Show

HQ

Vi er litt tidlig ute med tanke på vår vanlige The Gamereactor Show-plan, men med noen merkelige dager i vente, der forskjellige europeiske land har helligdager på forskjellige tidspunkter, tenkte vi at det var best å levere et litt tidligere show enn vanlig.

I den 88. episoden av podcasten bruker Alex og jeg tid på å se tilbake på uken som har gått, og vi setter søkelyset på mange av de største nyhetssakene de siste dagene og deler våre tanker om hvordan disse vil påvirke spillverdenen.

Fra det pågående debaclet rundt Nacon som nylig så Spiders oppløst, til PlayStations overraskende inkludering av DRM-funksjoner, til rykter om at et tredje Injustice-spill er på trappene, og mer. Det er unødvendig å si at det er en ganske travel og fullpakket episode vi har kokt sammen for deg.

Og du kan lytte til den akkurat nå.