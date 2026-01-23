Vi diskuterer Xboxs Developer_Direct i den siste episoden av The Gamereactor Show

HQ

I går kveld var et stort øyeblikk for Xbox-fans da den årlige Developer_Direct showcase ble avholdt og satte søkelyset på fire lovende og kommende spill. Game Freak var til stede med Beast of Reincarnation, Double Fine gjorde en overraskende opptreden med Kiln, og deretter stjal Playground showet med både Forza Horizon 6 og Fable.

Med så store og etterlengtede spill til stede, har vi gjort Developer_Direct til fokus for den siste episoden av The Gamereactor Show, den 77. totalt, der Alex og jeg deler våre tanker, meninger og til og med merkelige bekymringer om det som ble presentert.

Men vi bruker også tiden til å prate kort om Ubisoft og de ganske sjokkerende nyhetene om kanselleringen av Prince of Persia: The Sands of Time Remake og andre uannonserte titler, og den generelle omstruktureringen av selskapet også.

