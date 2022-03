Vi drar på spøkelsesjakt i Ghostwire Tokyo i dagens livestream

HQ

I dag lanseres Tango Gameworks' actionskrekk-rollespill Ghostwire Tokyo, der du spiller som Akito for å begi deg rundt i en skummel versjon av Tokyo for å avdekke mysteriet om hva som skjedde med den forsvunne befolkningen, alt mens du bekjemper spøkelser i alle slags former og fasonger med spektakulære magiske formler.

Det er mye å utforske i denne versjonen av Tokyo, og vi er klare for å spille Ghostwire Tokyo i dagens livestream, og denne gangen er det Magnus som skal spille to timer av spillet. Han skal også vise frem den kule og eksklusive Hannya-masken som du kan vinne her. Vi setter i gang klokken 16 og du kan se livestreamen på vår GR Live-side, Facebook, YouTube og Twitch.

I mellomtiden kan du lese Eiriks anmeldelse her.