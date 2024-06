Vi drar til en forlatt oljerigg på Still Wakes the Deep i dagens GR Live

HQ

Vi hadde et godt øye til Still Wakes the Deep så snart det ble avduket. Spillet gir spillerne en unik skrekksetting på en forlatt oljerigg, og virket anspent og skremmende helt fra starten, og nå får vi spille det.

Hvis du vil se oss bli skremt i en time, kan du følge med på GR Live-hjemmesiden fra det vanlige tidspunktet 16:00 BST/17:00 CEST. Vi går gjennom den første timen av spillet, så ikke bekymre deg for å se noen store spoilere.

Hvis du også vil sjekke ut våre fulle, detaljerte tanker om Still Wakes the Deep, må du huske å sjekke ut vår anmeldelse her.