Vi dreper spiret for andre gang i Slay the Spire 2 i dagens GR Live

HQ

Som medlem av spillmediet er det ikke verdt å tenke på hvor mange ganger jeg ser roguelike kortstokkbyggere passere forbi e-posten min, så i dag skal vi tilbake til kongen over dem alle i Slay the Spire 2. Oppfølgeren til roguelike-hiten fra MegaCrit har allerede stormet gjennom Steam i Early Access, og det er på høy tid at vi ser hva alt oppstyret handler om.

Akkurat som i det første spillet, Slay the Spire 2, må du ta deg an en rekke stadig mektigere og mer bisarre monstre, bygge opp en unik kortstokk og avdekke kraften i eldgamle relikvier. Denne gangen er det co-op også, så nå kan en venn dra deg gjennom oppstigningene hvis du sliter.

Som alltid kan du finne strømmingen vår på GR Live-hjemmesiden, samt på YouTube, Twitch og Facebook. Vi vil slakte spiret på stream fra vårt vanlige tidspunkt kl. 17, så husk å hoppe inn og sjekke det ut!